Japan zet zich schrap voor tweede zware tyfoon in een week

Precies hetzelfde gebied werd een paar dagen geleden ook al getroffen door tyfoon Maysak. "Dat is puur toeval", vertelt meteoroloog Thomas Vermeulen van Buienradar. "Het is nu het orkaanseizoen, en de stormen kunnen vrij snel ontstaan. Japan heeft simpelweg pech."

Maysak was al een zware tyfoon en ook Haishen lijkt een van de krachtigste stormen in jaren te zijn. "Windstoten van wel 250 kilometer per uur zijn mogelijk. Dat is catastrofaal", vertelt Vermeulen.