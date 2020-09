Slachtoffers Birmingham lijken willekeurig gekozen, één dode

In totaal meldt de politie dat er zeven gewonden zijn. Hulpdiensten hebben ter plekke meerdere mensen behandeld. De politie zegt dat vanwege de inzet van de hulpdiensten ook wegen zijn afgesloten. Mensen krijgen het verzoek voorlopig niet naar het gebied te komen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat hij voorlopig geen informatie heeft die wijst op een terroristisch motief. Hij zei daarbij dat mensen 'zeer waakzaam' moeten blijven.

"We kregen rond 00.30 uur een melding binnen van een steekpartij in het stadscentrum", meldt de politie. "Kort daarna werden in de buurt ook andere steekpartijen gemeld." De politie gaat ervan uit dat er een link is tussen de incidenten.

Arrestatie

Die vonden plaats in de buurt van Gay Village, een populair uitgaansdistrict in het centrum van de stad waar veel mensen op het terras zaten.

De politie heeft vanochtend zeker een persoon gearresteerd. Een regionale nieuwszender heeft gefilmd dat de man werd opgepakt. Ook zijn meerdere wegen in het gebied afgesloten voor onderzoek.