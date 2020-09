Doe de quiz: is het Drenthe of Twente?

We maakten gisteren een domme fout in onze uitzending: we haalden Drenthe en Twente door elkaar. Nadat we ons eerst een potje zijn gaan schamen, hebben we onze kennis over deze prachtige plekken weer even opgefrist. Om onszelf en anderen te overhoren, hebben we een quiz gemaakt. Weet jij de antwoorden?

Wat ligt noordelijker?

Waar wensen ze je ook wel een gelukkig nieuwjaar met ‘Völ geluk in tuk’?

Hier staan 52 van de 53 Nederlandse hunebedden:

Thuisbezorgd.nl is bedacht door een student van de universiteit in:

Hier ligt het circuit waar jaarlijks de TT plaatsvindt:

Hier komen twee eredivisieclubs vandaan:

De dramaserie Van jonge leu en oale groond speelde zich af in:

Hier liggen drie nationale parken:

Dit is géén provincie:

Hier is joppiesaus bedacht:

Van deze plek worden de inwoners ook wel ‘Tukkers’ genoemd:

Almelo, waar altijd wat te doen is, ligt hier:

Hier wonen meer mensen:

De band van het nummer ‘Op fietse’ (‘Wie dot mij wat, wie dot mij wat, wie dot mij wat vandage’) komt uit: Werkt de quiz niet? Klik dan hier.