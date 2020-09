Meer incidenten door verward gedrag tijdens de coronaperiode

Deze cijfers gaan over het aantal incidenten waar de politie moest ingrijpen. Bijvoorbeeld als de persoon een gevaar voor zichzelf of zijn of haar omgeving is of veel overlast veroorzaakt. Volgens de woordvoerder van de politie gaat het vaak om mensen met meerdere problemen. Naast psychische problemen kunnen ook verslavingsproblematiek, werkloosheid of schulden een rol spelen.

Weinig contact

Mariëlle van den Berg is persvoorlichter van MIND, een platform voor mensen met psychische problemen. Zij herkent dit beeld. "We hebben deze periode actief deelgenomen aan coronawerkgroepen, een van die groepen was gericht op crisiszorg."

"Ook hebben we onderzoek gedaan onder onze achterban en het GGZ-panel dat wij bevragen. We zagen dat mensen tijdens corona meer kampten met angstgevoelens, moeite hadden met het wegvallen van bepaalde vormen van behandeling, dagbesteding, inloopcentra of bezoek en contact met familieleden of naasten. Mensen die risico lopen op verward gedrag, hebben juist behoefte aan dit soort mogelijkheden."