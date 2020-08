Kabinet geeft morgen corona-persconferentie: geen versoepelingen voor discotheken

Discotheken en nachtclubs

Voor discotheken en nachtclubs is nu per 1 september geen versoepeling mogelijk, zeggen bronnen. Premier Rutte was afgelopen vrijdag al somber over een versoepeling. "Als je nu ziet dat het virus zich ontwikkelt, zou ik daar niet hoopvol over zijn", zei hij tijdens de persconferentie.

Sommige discotheken en clubs experimenteren al met activiteiten volgens de regels die ook voor andere horecagelegenheden gelden, zoals 1,5-meter-afstand, een vaste zitplaats en op reservering.