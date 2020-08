Poetin dreigt met ingrijpen in Wit-Rusland, maar 'hoopt dat het niet nodig is'

In Wit-Rusland is sinds de omstreden verkiezingen van begin augustus veel gebeurd. President Loekasjenko die al 26 jaar aan de macht is, claimt te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Volgens de oppositie is er gefraudeerd.

Wit-Russen hebben op grote schaal tegen de uitslag gedemonstreerd, en aanvankelijk grepen de autoriteiten keihard in. Loekasjenko leek zelfs even te wankelen onder de massale protesten in het hele land. Maar omgevallen is hij niet.