'Chaos en onzorgvuldigheid' bij afhandeling asielprocedures

Tijdens zo'n gesprek kan er best wel wat belangrijke informatie verloren gaan. Lichaamstaal is lastig te lezen tijdens telehoren en ook ontstaat er een bepaalde afstand waardoor mensen het soms lastig vinden om gevoelige informatie te delen, zegt de organisatie die de belangen van vluchtelingen behartigt. "In sommige gevallen kan videobellen wel goed helpen. Als iemand een duidelijk verhaal heeft en in een videoverbinding goed uit zijn woorden kan komen. Maar bijvoorbeeld gesprekken over ingewikkelde vluchtmotieven die bijvoorbeeld politiek zijn of te maken hebben met seksuele gerichtheid zijn niet goed via een videoverbinding te voeren."

Veel onduidelijkheid en slechte communicatie

Ook zou er veel onduidelijkheid zijn over de planning van de gesprekken. Asielzoekers krijgen vaak veel te laat te horen wanneer zij aan de beurt zijn voor een interview. Soms zo laat dat een advocaat niet meer kan aanschuiven bij het gesprek. Dit kan grote gevolgen hebben voor de procedure. Als een gesprek niet door kan gaan, wordt dit vaak ook niet doorgegeven. De woordvoerder noemt een geval waar twee vluchtelingen uren hebben gewacht op hun afspraak zonder te weten of deze doorging of niet.