Hoe kan het dat er in het noorden minder coronabesmettingen zijn?

In de kaart hierboven kleurt toch een aantal gebieden donkerblauw in Friesland en Groningen. Dit zijn gemeentes waar per 100.000 inwoners veel besmettingen zijn geweest. Dit is te verklaren door een aantal clusters. Bijvoorbeeld de corona-uitbraak in het azc in Delfzijl.

Dunne bevolkingsdichtheid

Maar hoe kan het dat de regionale verschillen zo groot zijn? Volgens de GGD Groningen zijn er in de noordelijke provincies vanaf het begin af aan al weinig besmettingen gemeld. Dit komt doordat de uitbraak in Brabant begon. "De vakanties begonnen dit jaar eerder in het zuiden van het land. Daar gingen mensen op vakantie naar de gebieden waar corona al aanwezig was. Dit speelt nog steeds een rol. Het aantal loopt ook niet zo hoog op doordat het hier minder dichtbevolkt is", meldt een woordvoerster.