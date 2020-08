Politiegeweld VS: 'Zwarte Amerikanen disproportioneel vaak doodgeschoten'

'Nuance is soms volledig zoek'

"Rechtse mensen zien vooral de protesten en de rellen die erop volgen. Het verhaal daar is dat relschoppers keer op keer Amerikaanse binnensteden in brand steken zonder dat het incident rond het politie-optreden al is onderzocht. En dat slappe democratische bestuurders in die steden dit zomaar laten gebeuren", legt Mouthaan uit.

"De nuance is aan beide kanten soms volledig zoek. Je staat of aan de kant van de activisten en Black Lives Matter, of aan de kant van de politie, zo voelt dat soms in de VS."