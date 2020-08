Meer besmettingen in 146 gemeenten: zo staat jouw gemeente er voor

Lokale piek of op retour?

Zoals op de kaart ook goed te zien is, verschilt de ontwikkeling van de verspreiding van het virus per gemeente. Op dit moment zijn er relatief veel besmettingen in bijvoorbeeld Gennep en Oldenzaal, waar het virus op z'n retour lijkt in grote steden Amsterdam en Rotterdam.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per gemeente goed te zien. In de grafiek zie je het aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 7 weken. De curve geeft weer of er sprake is van een toenemende of afnemende trend. Zoek via de zoekbalk naar de ontwikkeling in je eigen gemeente.

Ontwikkeling nieuwe besmettingen per gemeente