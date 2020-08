Reisadvies aangescherpt: heel Spanje en delen van Frankrijk op oranje

Van reisorganisatie TUI zitten nog zo'n 4000 Nederlanders op de Canarische Eilanden, laat de organisatie weten. De meeste van die reizigers zullen op hun geplande vluchten terugkeren in de komende week.

"Voor mensen die later terug zouden komen, wordt apart vluchtcapaciteit ingezet", laat een TUI-woordvoerder weten. "De TUI-reizigers die morgen en overmorgen zouden vertrekken naar bestemmingen in deze regio’s worden op dit moment door ons geïnformeerd dat hun reis niet door kan gaan."

Corendon heeft nog 1296 reizigers in Spanje en op de Canarische Eilanden. "We geven de mensen waar mogelijk de keuze of ze de vakantie willen afmaken, met een reguliere vlucht willen terugkomen of dat ze eerder terug willen komen." De organisatie gaat dan kijken of er extra vluchten moeten worden ingezet.