Koning was een beetje dom, maar we vergeten 'afstand' allemaal wel eens

'Even niet goed opgelet'

"Het is opmerkelijk dat de koning zich zo laat vastleggen", zei Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus gisteren over de bediscussieerde foto. "Het lijkt alsof ze keurig op de hoogte zijn van de maatregelen die in acht moeten worden genomen. Hij heeft op de foto een mondkapje in zijn hand, maar toch hebben ze zich in een moment van onoplettendheid laten vastleggen op een manier die op zijn minst onhandig genoemd kan worden."

"Je zou het een onschuldig vakantiekiekje kunnen noemen. Maar in een tijd dat premier Mark Rutte het Nederlandse volk keer keer op keer wijst op het naleven van de coronamaatregelen en het belang daarvan, kun je niet anders dan constateren dat de koning hier een slippertje maakt.”

Daar is het koningspaar het zelf blijkbaar mee eens, want een dag na de ophef ging het koningspaar door het stof: "In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen."