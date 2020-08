Russische oppositieleider Navalny op intensive care: mogelijk vergiftigd

Navalny is vanochtend vergiftigd met een kop thee, zo vermoedt zijn woordvoerder. "Het is het enige wat hij deze ochtend heeft gedronken. De dokters zeggen dat door de hete drank het gif sneller is opgenomen. Alexei is nu buiten bewustzijn", schrijft ze op Twitter.

Navalny zou in het vliegtuig onwel zijn geworden, tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. "Tijdens de vlucht voelde hij zich slecht. Hij begon hevig te transpireren en eenmaal op het toilet viel hij weg", vertelt zijn woordvoerder. "Het toestel maakte daarna een noodlanding in Omsk. We gaan nu naar het ziekenhuis per ambulance." Navalny wordt daar op dit moment behandeld op de ic.

Navalny wordt per brancard de ambulance ingedragen.