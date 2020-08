Verdachte brandstichting Joods restaurant blijft vastzitten

A. was vandaag niet in de rechtszaal aanwezig. Hij wilde via een geluid- en beeldverbinding de zitting volgen, maar door miscommunicatie was deze verbinding er niet.

'Zeer dreigend en agressief'

Het gaat volgens de officier niet goed met A. in detentie. Hij gedraagt zich daar zeer dreigend en agressief. Er is daarom overplaatsing naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum aangevraagd. In zo'n instelling verblijven gedetineerden die kampen met psychiatrische problematiek.

Op 21 oktober volgt nog een pro-formazitting, waarna op 17 november is de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland.

In november is er ook een rapport van een in radicalisering gespecialiseerde antropoloog. Naar verwachting wordt daarin ook aandacht besteedt aan een eventueel terroristisch motief van A. Dit staat op dit moment niet op de aanklacht.