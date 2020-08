'Meteen na de persconferentie zeiden we, dat feestje gaat niet door'

Premier Rutte was duidelijk gisteren: het gaat niet goede kant op met de coronabesmettingen in ons land. Een gevolg daarvan is dat Nederlanders nu slechts zes gasten thuis mogen ontvangen. Er wordt niet op gehandhaafd, maar het is wel een dringend advies.

'Beter om uit te stellen'

"Het is toch een stuk minder leuk als je de 18de verjaardag niet met al je vrienden kunt vieren. Dus we hebben meteen tegen elkaar gezegd dat het beter is om het uit te stellen", zegt Lidy. Een nieuwe datum is er nog niet.