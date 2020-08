Nieuw onderzoek: fietspaden in Nederland vaak te smal en onveilig

Fietspaden die veel worden gebruikt door middelbare scholieren zijn vaak te smal en onveilig. Vooral in Zeeland blijkt dat het geval. Daar is ongeveer 90 procent van de drukke fietspaden te smal, dat komt neer op zo'n 154 kilometer van de in totaal 171 kilometer.

Er is in Nederland 6200 kilometer aan fietspad als 'druk' gemarkeerd. Volgens het onderzoek is 81 procent daarvan niet berekend op de hoeveelheid fietsers die ervan gebruikmaakt. Dat concludeert ingenieursbureau Sweco. In jonge steden zoals Almere en Zoetermeer gaat het beter. Die scoren juist goed en hebben veel veilige fietspaden. 'Miljard euro nodig' Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland (BNL), de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Zij pleiten 'voor een jaarlijks extra budget van 1 miljard euro voor gemeentelijke infrastructuur'. Lees ook: ANWB: 'Meer fietspaden en snelheidslimiet e-bikes nodig' Volgens het onderzoek wordt de druk op fietspaden ook steeds groter. Dat komt onder meer omdat er steeds meer verschillende soorten fietsen hun weg naar het fietspad vinden. Dan kun je denken aan bakfietsen, elektrische fietsen en fietsen met kratten voorop. In 2018 had de hittegolf flinke invloed op de fietspaden: Bekijk deze video op RTL XL tBetonplaten schoten omhoog en maakten van een fietspad een springschans.