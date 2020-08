Persoonlijke toespraak van Rutte bij Nationale Indië-herdenking

'Ook mijn bagage'

"De verhalen van mijn vader behoren nu tot mijn bagage. Ik heb daar veel van geleerd", zei Rutte. "Ik heb daar veel van geleerd. Zoals we inmiddels allemaal veel meer weten. Over de jappenkampen waar tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen crepeerden. Over de vele buitenkampers die moesten overleven in vijandige en moeilijke omstandigheden. Over Chinezen in Indië die door de Japanners als vijanden werden gezien. Over Molukkers die door hun pro-Nederlandse houding vogelvrij waren."