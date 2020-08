Eigenaar jongerencamping Appelhof: 'Bandje is als een Jodenster'

GGD reageert op het briefje van Van Dieren:

Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij de GGD zegt zich te kunnen voorstellen dat het briefje Van Dieren een reactie is op het feit dat jongeren zijn geweerd op plekken op het eiland. "Er is geen reden om jongeren zonder klachten te weren. Jongeren met klachten worden net als alle andere Nederlanders geacht zich te houden aan de regels van quarantaine. In Nederland geven we burgers hun eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor deze jongeren, zij kunnen zich dus ook vrijelijk bewegen. Met deze tekst geef je ze hun eigen verantwoordelijkheid." Hij benadrukt dat zowel jongeren als campingeigenaar goed hebben meegewerkt met de GGD in deze zaak.