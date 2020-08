Politie schoot man met mes dood: 'Stroomstootwapen had verschil gemaakt'

Mes in zijn hand

Donderdag schoten agenten een 23-jarige man neer in Amsterdam. Hij stond in een binnentuin met een mes in zijn handen waarmee hij dreigde zichzelf iets aan te doen. Hij was slecht aanspreekbaar en in verwarde toestand.

Vervolgens liep de man op de agenten af. Die probeerden hem te arresteren, maar de man stak één van de agenten in zijn steekvest. Daarop schoot de politie drie keer, laten beelden gepubliceerd door AT5 zien. Ter plekke hebben agenten de man nog gereanimeerd, maar de man overleed aan zijn verwondingen.