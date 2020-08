Ongeluk met 3 doden in Gronings dorp: 'Dit raakt onze gemeenschap diep'

Rond 1.30 uur vannacht reed de auto met daarin de vier inzittenden op het Modderland in Finsterwolde. De auto is vermoedelijk net buiten de bebouwde kom tegen een boom gebotst en daarna in brand gevlogen. Op foto's is te zien dat de weg een flauwe bocht maakt op de plek van het ongeluk.

Inwoners van Oldambt

Brandweer, ambulances en een traumahelikopter rukten uit. Drie mannen uit Oldambt, van 29, 33 en 41 kwamen te overlijden. Een vierde slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat is een 32-jarige vrouw, ook afkomstig uit Oldambt.