Neergestoken man Amsterdamse pont vlucht het water in

Het slachtoffer sprong na het steekincident in het water om aan de verdachte te ontsnappen. Aan de noordoever van het IJ werd hij uit het water geholpen. Hij is zwaargewond.

Toen de politie de verdachte wilde aanhouden, gooide hij met stenen naar agenten, waarop in zijn benen is geschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is standaardprocedure als een agent zijn of haar wapen gebruikt heeft en daardoor iemand gewond is geraakt.