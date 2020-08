Tropische reuzenteek gevonden in Rockanje, man in Spanje overleden na beet

Krim-Congo-virus

De hyalomma-teek kan gevaarlijke ziektes overbrengen, zoals het virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt. Die ziekte verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade. Ook in andere weefsels en organen kunnen zwellingen en bloedingen ontstaan. In sommige gevallen is de ziekte zelfs dodelijk.

In Spanje overleed deze week een man in Salamanca aan het virus. "De hyalomma-teek is de enige die dat virus overdraagt", zegt Van Vliet.

We gaan er vaker van horen

De kans dat je zo'n teek in Nederland tegenkomt, is heel erg klein, zegt Van Vliet. "Maar we zullen er wel vaker van horen."