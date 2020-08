Stille tocht voor doodgeschoten Bas (24): 'Lieve jongen en soms knettergek'

Jamilla is samen met andere collega's naar de stille tocht gekomen. Sommigen werkten kort geleden nog met hem. "Als je Bas kent, snap je dat hij niet zomaar een collega was", zegt Stephanie.

Samen naar feestjes en festivals

Jamilla gingen ook regelmatig met hem sporten, naar een feestje of festival. En Jamilla was nooit te beroerd om Bas een lift te geven op haar scooter. "Samen tien uur werken in een strandtent bij Bloemendaal en dan daarna op de scooter terug."

Bas had twee kanten volgens haar. "Hij was heel serieus bezig met sporten en ook een rustige jongen, maar soms op feestjes deed hij spontaan de gekste dingen. Dat was zo leuk aan hem. Het was een lieve, rustige jongen en soms ook knettergek."