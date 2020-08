Nog geen onweer gehad? Maak dan je borst maar nat

En ook dit weekend is het raak. "Verspreid over het land vallen er buien en komt er onweer voor", zegt Erasmus. "De zondag is iets droger, maar ook dan vallen er op veel plekken in het land fikse buien."

Misschien nog wel 30 graden

Water dus. Veel water. Maar koelt het land dan ook lekker af na al deze hete dagen? Dat valt wel mee, al wordt het niet meer tropisch warm, verzekert Erasmus. "Een graad of 27 wordt het dit weekend. Lokaal kunnen we ergens misschien nog de 30 halen."