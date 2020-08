Verkoeling is onderweg, maar het blijft zomers

Het is vandaag voor de achtste dag op rij tropisch, een nieuw record. "Het wordt een graad of 28 tot 29 op de Waddeneilanden. In de rest van het land een graad of 30 tot 32", zegt William Huizinga van Buienradar.

Ook vanavond zal het nog wel warm blijven en vannacht volgt ook nog een plaknacht, maar de nachten daarna koelt het al wat meer af. "De minima liggen vannacht rond de 19 graden. Vanaf morgen zal dat afkoelen naar 17 à 18 graden." De komende dagen wordt het koeler, maar het blijft zomers. Pas vanaf dinsdag zakt de temperatuur op veel plaatsen onder de 25 graden.