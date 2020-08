Kamerleden lopen weg voor stemming: 'Oncollegiaal en ongehoord'

Normaal gesproken zorgen de coalitiepartijen ervoor dat er altijd genoeg Kamerleden in het gebouw zijn voor een meerderheid. "Zeker als de coalitie zo'n krappe meerderheid heeft als nu. Dan moeten bij elk debat alle Kamerleden in het pand blijven. Dus ook de mensen die niet hoeven te debatteren. Soms zitten ze tot diep in de nacht in hun werkkamers te wachten."

Naïef?

Hoe het kon dat er nu al veel Kamerleden van de coalitie waren vertrokken, is niet helemaal duidelijk. "De coalitie is misschien wat te naïef geweest. De motie wordt nu binnenkort opnieuw in stemming gebracht, reken maar dat de coalitie er dan alles aan doet dat geen van hun Kamerleden de stemming dan nog zal missen."