Waar is iemand besmet geraakt met corona? GGD weet het steeds minder goed

Verdedigingslinie

Door het bron- en contactonderzoek dat de GGD's na een besmetting uitvoeren, komen veel zogeheten clusters van besmettingen in beeld en kan er snel gehandeld worden. Zo kan bijvoorbeeld een café of school tijdelijk gesloten worden en kan aan bezoekers gevraagd worden zich te laten testen.

Als het aandeel besmettingen stijgt waarvan de bron niet bekend is, is dat een aanwijzing dat het virus niet meer onder controle is. Een zorgelijke ontwikkeling volgens voormalig hoofd van de Inspectie voor Gezondheidszorg Wim Schellekens. "Dat betekent dat er in de gemeenschap besmettingen plaatsvinden die buiten ons zichtveld vallen. Dan komt er een golf aan nieuwe besmettingen en dan kunnen de GGD's het echt niet meer aan."

"Het bron- en contactonderzoek is onze verdedigingslinie. Als de GGD's het niet meer aankunnen hebben we echt een heel groot probleem, want dan breekt de dijk door. Als we dit niet beter aanpakken verliezen we controle en zijn we weer terug in maart."

'Nog geen verloren zaak'

In maart bleek namelijk al snel dat van veel mensen die positief getest waren geen bron achterhaald kon worden. Op dat moment werd het arbeidsintensieve bron- en contactonderzoek afgebroken en was de controle op verspreiding van het virus zoek. Het was een van de redenen voor lockdownmaatregelen.

Eerder deze week gaven de GGD's in Amsterdam en Rotterdam aan dat zij op dit moment vanwege de vele nieuwe besmettingen en beperkte capaciteit de handen vol hebben aan het bron- en contactonderzoek. Alarmerende geluiden, maar volgens Schellekens is het tij nog wel te keren. "Het is nog geen verloren zaak. Het kabinet moet nu heel duidelijk maken hoe dit verdedigingsmechanisme werkt, hoe de GGD moet functioneren en wat het belang is van deelname aan het bron- en contactonderzoek."