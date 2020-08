Drukke stranddag met zwarte rand: vier doden langs Noordzeekust

De eerste persoon bij Den Haag werd na reanimatie rond 13.00 uur naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed. "We wensen de betrokkenen veel sterkte", schrijft de politie op Twitter. Later, rond 16.30 werd er bij hetzelfde strand een 24-jarige man uit het water gehaald. Ook deze persoon werd gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis.

Over de andere twee doden in Wijk aan Zee en Zandvoort, is nog niet veel bekend. Vanavond werd er ook nog gezocht naar een vermist persoon bij het strand van Egmond aan Zee. Die zoekactie werd iets na half twaalf gestaakt.