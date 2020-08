Foto's opgedoken van Spaanse koning Juan Carlos in Abu Dhabi

Smeergeld

Juan Carlos wordt ervan verdacht dat hij grote sommen smeergeld heeft aangenomen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn. Koning Felipe zou al enige tijd op zijn vertrek hebben aangedrongen, in een poging de schade voor het koningshuis zoveel mogelijk te beperken. Eerder zette hij de jaarlijkse toelage van 200.000 euro van Juan Carlos al stop.

Dat Juan Carlos nu uit zichzelf in vrijwillige ballingschap is gegaan is volgens correspondent Alex Tieleman hoogst opmerkelijk. "Het is een aardverschuiving. Eerst werd er vooral gesproken dat Carlos alleen zijn paleis zou moeten verlaten of enkel zijn titel moest inleveren. Een vertrek naar het buitenland is een van de zwaarste middelen. Ook al zegt Juan Carlos dat hij het besluit heeft genomen", zei Tieleman eerder.