Rode vlag bij kustlijn Den Haag: 'Ga niet zwemmen'

De eerste persoon werd na reanimatie rond 13.00 uur naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed. "We wensen de betrokkenen veel sterkte", schrijft de politie op Twitter. Later, rond 16.30 werd er een 24-jarige man uit het water gehaald. Ook deze persoon werd gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis.

Niemand mag bij de Haagse kustlijn meer zwemmen sinds vanmiddag. Tientallen mensen zijn al uit zee gehaald.

'Ga niet zwemmen'

Het hijsen van de rode vlag betekent: 'Ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk'. Wie toch verkoeling wil zoeken, doet er volgens de reddingsbrigade verstandig aan om niet verder dan tot de knieën het water in te gaan.