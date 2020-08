Indiaas vliegtuig breekt in tweeën op landingsbaan: 16 doden

Een vliegtuig in India is tijdens de landing doorgeschoten op de landingsbaan, tien meter naar beneden gegleden en vervolgens in tweeën gebroken. Er zijn zeker zestien inzittenden om het leven gekomen. 123 anderen raakten gewond, van wie vijftien ernstig.

Het toestel van budgetmaatschappij Air India Express moest landen op het vliegtuig bij de stad Kozhikode in het zuiden van India. Door zware regen en een mankement aan het landingsgestel kwam het vliegtuig in de problemen. Het toestel had 191 passagiers en bemanningsleden aan boord. Volgens de vliegmaatschappij waren er tien jonge kinderen, twee piloten en vijf andere crewleden aan boord. De gezagvoerder zou een van de doden zijn. Het vliegtuig kwam terug uit Dubai. Het betrof een repatriëringsvlucht in verband met de corona-restricties in andere landen. Lees ook: Ruim 100 doden door blikseminslagen India: 'Hoogste aantal in jaren'