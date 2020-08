NASA past gevoelige namen in het heelal aan

"Eskimo wordt gezien als een koloniale term met een racistisch verleden, die is opgelegd aan de oorspronkelijke inwoners van het noordpoolgebied", verklaart de NASA.

Ook de naam 'Siamese Tweeling-stelsel' wordt geschrapt. Dat zijn twee sterrenstelsels die in elkaar opgaan. De NASA gebruikt voortaan alleen nog de wetenschappelijke namen NGC 4567 en NGC 4568. De ruimtevaartorganisatie kijkt nu of er meer beledigende en onwenselijke bijnamen in heelal zijn.