Tik op de vingers van Rutte – maar wat willen de jongeren zelf?

Het belangrijkste voor de komende tijd: dat jongeren elkaar aanspreken op het naleven van de regels. Maar dat is nog niet zo makkelijk. "Eerst moeten we het bewustzijn creëren dat het virus er zeker nog is. Daarna doorpakken en zorgen dat er een klimaat ontstaat waarin jongeren elkaar kunnen aanspreken op de regels."

Benaderen via Instagram

Even terug naar de persconferentie. Want is dat nou de manier om jongeren te bereiken en hopelijk hun gedrag te beïnvloeden? "Het is zeker een manier", zegt Luijckx. Maar het kan effectiever. "Ik denk dat je jongeren beter bereikt via sociale kanalen zoals Instagram."