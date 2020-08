Jongen beschoten op schoolplein in Barneveld

De jongen, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, zou rond 21.30 uur van een hek zijn gevallen en was om die reden naar het ziekenhuis gebracht. "Het is een bijzondere zaak. We hebben reden om uit te gaan van een beschieting. Het projectiel dat is aangetroffen geeft ons aanleiding om onderzoek te doen", zegt een woordvoerder.

Om wat voor projectiel het precies gaat, wil de politie nog niet zeggen. De hoop is dat eventuele getuigen zich melden om duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd op het schoolplein.