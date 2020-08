Noodkreten over explosieve lading van vrachtschip in Beiroet jarenlang genegeerd

Het is 2013 als een vrachtschip vanuit Georgië vertrekt naar Mozambique. De 86-meter lange MV Rhosus vaart onder Moldavische vlag en heeft aan boord 2750 ton ammoniumnitraat. Een grondstof die wordt gebruikt als kunstmest, maar ook voor het maken van bommen. Een explosievenbedrijf in Mozambique heeft volgens de bemanning de lading besteld.

Eenmaal onderweg maakt de MV Rhosus in november 2013 een tussenstop in de haven van Beiroet. Er is niet voldoende geld voor de doortocht door het Suezkanaal, vertelt de kapitein tegenover The New York Times. Om voor extra inkomsten te zorgen, moet de crew van hun baas uit Rusland in Libanon zoeken naar extra lading.

Dat lukt niet, en eenmaal in de haven komt de inspectie langs. Zij vinden dat het schip niet zeewaardig is en keuren het af. Op last van de autoriteiten mag de MV Rhosus niet meer verder varen.

Drijvende bom

De eigenaar van het schip heeft de hoop op een goede doortocht al snel opgegeven. Hij stopt volgens de crew in 2013 met het betalen van de rekeningen en salarissen. Telefoontjes worden genegeerd.