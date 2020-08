Inwoners Beiroet bieden hulp via Instagram: 'Ons huis is jouw huis'

"Hi. We hebben een appartement voor mensen die hulp nodig hebben. We zullen hen ook van voedsel en kleren voorzien. Deel dit alsjeblieft." Het is een van de vele berichten op Instagram-pagina's als @Open_Houses_Lebanon, waarop bewoners nu hulp aanbieden. De accounts hebben in korte tijd duizenden volgers gekregen.

Bij de berichten staan telefoonnummers die slachtoffers kunnen bellen. De behoefte om iets te doen is groot. "We zijn in Beiroet, en staan klaar voor iedereen die hulp nodig heeft. Bel alsjeblieft dit nummer", zo schrijft bijvoorbeeld Najib in een bericht. "Ons huis is jouw huis.", schrijft iemand anders.