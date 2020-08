Politie krijgt honderden tips over grijze Mazda in zaak doodgereden Tamar

Een politiewoordvoerder kon nog niet aangeven of de tips meer duidelijk maken over de herkomst van de auto. Het voertuig heeft witte kentekenplaten die op de gepubliceerde beelden niet leesbaar zijn. Ook kon de woordvoerder nog niet zeggen of er zich al mensen hebben gemeld die meer beeldmateriaal hebben.

Witte kentekenplaten

Het gaat om een grijze Mazda 3 hatchback die vermoedelijk is gebouwd tussen 2010 en 2014, met witte kentekenplaten. "We willen weten wie deze auto voor 25 juli en na 25 juli in de omgeving van Marken heeft gezien", zei de politie eerder vandaag.