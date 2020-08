Kabinet wil introductieweken voor studenten schrappen

Leidend in de Nederlandse corona-aanpak blijft op dit moment nog het nemen van regionale en lokale maatregelen. Het kabinet wil daarin steun geven aan de burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld met aanvullende maatregelen in de horeca. Te denken valt daarbij aan het opnieuw invoeren van een registratieplicht voor bezoekers, of horecagelegenheden in bepaalde gebieden eerder te laten sluiten.