Driekwart van Libanon had al hulp nodig, toen kwam de verwoestende klap

Ook de vijftien jaar durende burgeroorlog in Libanon laat zijn sporen na. Het sektarische geweld van 1975 tot 1990 is een nationaal trauma. Ruim 150.000 mensen kwamen tijdens de oorlog om het leven. Het land ligt nog vol mijnen en altijd is er de vrees voor nieuw geweld. In tijden van crisis profiteert de islamitische terreurgroep Hezbollah, die de laatste weken toenemende confrontaties had met aartsrivaal Israël, waarmee het in 2006 ook een oorlog uitvocht.

Koens hoopt dat deze ramp niet voor nieuwe sektarische spanningen zal zorgen. "Dit is een nationale ramp. En je hoopt dat de eenheid bewaard blijft. Dat is ongeveer het enige dat er nu nog is in Libanon."

Weinig grip op corona

Tot slot: corona. Ook Libanon ontkomt niet aan het virus. In de officiële cijfers is de laatste weken een forse toename van het aantal infecties te zien. Nog altijd zijn dat er relatief weinig, maar vermoedelijk geven de statistieken niet de daadwerkelijke uitbraak weer. Libanon heeft een groot tekort aan testmogelijkheden. Na een zeer strenge lockdown dit voorjaar ontbreekt nu een duidelijke aanpak tegen het virus. Met alle gevolgen van dien.