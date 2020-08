'Benzine en ontstekingen in huis van man die tankstation binnenreed'

Omwonenden van het huis zeggen tegen regionale krant De Gelderlander dat er meerdere dingen in brand stonden. Het zou gaan om een heg, een boot en een buitenboordmotor met brandstof, die zorgde voor hoge vlammen.

Wonder

Bewoners van een aantal buurhuizen moesten hun woning verlaten en de wijde omgeving werd afgezet. "We hoorden van brandweer en politie dat er benzine in de woning was uitgegoten en dat er op afstand bedienbare ontstekingen zijn gevonden. Het is eigenlijk een wonder dat de woning niet is ontploft", zegt een omwonende tegen de krant.

Vanmiddag gaf de EOD het pand weer vrij. Ze willen nog niet zeggen wat er binnen is aangetroffen.