Kan een studenten-ontgroening wel coronaproof? Deze verenigingen lossen het zo op

Regels per stad verschillend

Directeur van de GGD Sjaak de Gouw volgt de ontwikkelingen van de kennismakingstijden. "Ik houd het in de gaten." Hij benadrukt dat iedere studentenvereniging afzonderlijk contact heeft met de GGD in de regio. "Wat elke vereniging afzonderlijk doet, is per stad verschillend. Dit is vooral een afspraak tussen de burgemeester en studentenvereniging", zegt hij.

"Wat ons betreft gelden de algemene maatregelen die in de noodverordening zijn opgenomen voor het organiseren van samenkomsten." De Gouw valt op dat studentenverenigingen creatief zijn met het bedenken van oplossingen voor de KMT. "Maar ik heb geen zicht op alle afzonderlijke plannen. Dat is ook afhankelijk van de grootte van de vereniging en hun locaties."