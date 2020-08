Koningsdrama compleet: Juan Carlos vertrekt uit Spanje

Juan Carlos verlaat daarmee het Zarzuelapaleis, de residentie in Madrid waar hij samen met zijn vrouw al 58 jaar woont. Het is nog niet bekend waar Juan Carlos nu gaat wonen en wanneer hij vertrekt.

Koning Felipe zou al enige tijd op het vertrek hebben aangedrongen. Hij wil duidelijk afstand scheppen tussen hem en zijn vader, van wie hij al eerder de jaarlijkse toelage van 200.000 euro stopzette. Dat er nu zo'n heftig gebaar volgt, is verrassend, vertelt correspondent Alex Tieleman.

"Het is een aardverschuiving. Eerst werd er vooral gesproken dat Carlos alleen zijn paleis zou moeten verlaten of enkel zijn titel moest inleveren. Een vertrek naar het buitenland is een van de zwaarste middelen. Ook al zegt Juan Carlos dat hij het besluit heeft genomen." Volgens Tieleman hoopt het koningshuis dat hiermee de monarchie gered kan worden. "Het is wellicht het beste medicijn tegen alle onrust die is ontstaan."

Corruptieschandaal

Juan Carlos, die in 2014 terugtrad als koning van Spanje, wordt ervan verdacht grote sommen smeergeld te hebben aangenomen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn. Het onderzoek door justitie loopt nog altijd. "Spanjaarden vragen zich dus ook af of Carlos nu niet zijn straf ontloopt als blijkt dat hij schuldig is aan corruptie. Maar hij heeft in principe laten weten dat hij beschikbaar blijft voor justitie. Al is daar dus veel scepsis over."