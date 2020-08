Britse coronatesten beloven binnen 90 minuten uitsluitsel, maar of het werkt?

De Nederlandse immunoloog Ger Rijkers plaatst zijn vraagtekens. "Hoe goed de test is, weten we niet. En er kan van alles gebeuren. Stel zo'n apparaat staat in een teststraat en het wordt een mooie zomerdag, met een temperatuur van boven de 30 graden. Dan steek ik mijn hand niet het vuur dat de uitkomsten hetzelfde zijn bij een koude dag." Met andere woorden: is de test onder alle omstandigheden even betrouwbaar? Rijkers betwijfelt het: "Het is een beetje een overhaast besluit."

Eerdere miskopen

Ook in Groot-Brittannië klinkt kritiek. "Deze technologie is nieuw en het is belangrijk dat die getoetst wordt. Er bestaan geen onafhankelijke studies van", zegt een professor van Birmingham University tegenover The Guardian.

Hij voegt toe dat de regering Johnson al eerder onbruikbare testen heeft aangeschaft. In april werden 3.5 miljoen thuistesten, die volgens premier Johnson baanbrekend zouden zijn, uiteindelijk niet betrouwbaar genoeg bevonden. "Ze kochten testen op basis van wat bedrijven zeiden."

Desondanks worden de eerste testen vanaf volgende week gebruikt. De Britse overheid wil zo de testcapaciteit vergroten van 300.000 naar 500.000 testen per dag.