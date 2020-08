Ruzie op vakantie: 'Ik ben 's nachts 1300 kilometer naar huis gereden'

'Een reis van 1300 kilometer'

"We hadden een vakantie van twee weken geboekt aan het Gardameer", vertelt Eduard (44). Samen met zijn vrouw (inmiddels ex) en twee kinderen verbleef hij in de stad Manerba del Garda in Italië, maar een ruzie gooide roet in het eten.

"Dat ging over een vrouwelijke vriendin die mij regelmatig appte." De vrouw van Eduard hoorde dit en werd woedend. De ruzie liep behoorlijk uit de hand. "Ik heb toen mijn spullen gepakt, geld voor mijn vrouw en kinderen achtergelaten en ben 's nachts naar huis gereden. Een reis van 1300 kilometer."

Aan de ene kant voelde hij opluchting, maar ook spijt. "Ik was van het gezeur af, maar liet ook mijn kinderen achter. Dat wil je als vader ook niet." Anderhalve week later haalde Eduard zijn gezin weer op. "Ik heb toen flink gas gegeven: binnen 8 uur waren we thuis. Kwaad was ik nog steeds."