Doodstraf aanslagpleger marathon Boston in hoger beroep teruggedraaid

De doodstraf voor Dzhokhar Tsarnaev, bijgenaamd de 'Boston Bomber', is in hoger beroep teruggedraaid. Tsarnaev pleegde in 2013 samen met zijn broer de bomaanslag op de marathon van Boston. Een rechtbank moet zich nu opnieuw over zijn straf buigen.

De broers lieten vlak bij de finish snelkookpannen gevuld met spijkers en andere scherpe voorwerpen ontploffen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en meer dan 260 anderen raakten gewond. Tsarnaev werd in 2015 door een jury veroordeeld tot de doodstraf. Geen eerlijke jury Drie rechters hebben die straf in een hoger beroep nu teruggedraaid. Het hof heeft bepaald dat de jury die zich over de zaak boog, vermoedelijk was bevooroordeeld. Doordat zij voor het proces al veel schokkend beeldmateriaal hadden gezien, zouden zij Tsarnaev al op voorhand schuldig hebben bevonden. De rechter oordeelt dat er tekort is geschoten bij de vorming van een eerlijke jury. Lees ook: Marinier haalt kruipend tóch de eindstreep van de Boston Marathon Daarom wil het hof dat opnieuw bekeken wordt of Tsarnaev de doodstraf verdient. Zijn levenslange celstraf staat niet ter discussie. "Vergis je niet, het staat vast dat Tsarnaev de rest van zijn leven in de gevangenis zal zitten. Het is alleen de vraag of hij ook geëxecuteerd zal worden", zei de rechter. Tsarnaev zit vast in de ver afgezonderde 'Supermax-gevangenis' in Colorado, vanwege de extreme beveiliging ook wel het 'Alcatraz van de Rockies' genoemd. Zijn broer werd tijdens hun arrestatie door de politie doodgeschoten. Trump: belachelijk De Amerikaanse president Trump heeft zich ook over de uitspraak uitgelaten. Hij noemde Tsarnaev een 'beest' en het besluit om zijn doodstraf te heroverwegen 'belachelijk'. Lees ook: Marathon Boston gaat ook in september niet door Het is nog niet duidelijk welke rechtbank zich over de doodstraf zal gaan buigen. In theorie kan justitie ook naar het Hooggerechtshof stappen. Het Openbaar Ministerie zegt zich nog te beraden op vervolgstappen.