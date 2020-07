Schoonmakers krijgen gelijk, bemiddelingssite betaalt schikking

'Oude informatie'

Het bedrijf achter de site is het niet eens met de conclusie van de Inspectie SZW. “Het rapport is gebaseerd op oude informatie”, stelt directeur Bas Tolenaar. “Er is bovendien nooit sprake van geweest dat wij gezag over de schoonmaker hadden zoals in een arbeidsrelatie. Wij zorgen er alleen voor dat mensen elkaar kunnen vinden.”

Waarom het bedrijf dan toch een schikking heeft getroffen met de schoonmaaksters, wil Tolenaar niet zeggen. Inmiddels bestaat het merk Huiscleaning niet meer. De site is opgegaan in hlprs.nl. Volgens Tolenaar zijn de voorwaarden van hlprs.nl anders dan die van Huiscleaning. De Inspectie heeft de situatie bij hlprs.nl niet onderzocht.

Het is de eerste keer dat de Inspectie SZW een zaak heeft onderzocht bij een bedrijf uit de zogenoemde platformeconomie, waartoe ook Uber, Helpling en Deliveroo behoren. Al jaren strijden vakbonden voor meer rechten voor mensen die via deze sites werken.

FNV: "Blij met onderzoek"

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam nog dat schoonmaaksite Helpling juist geen werkgever is, maar slechts bemiddelt tussen klant en schoonmaker. Helpling hoeft zich daarom niet te houden aan de schoonmaak CAO. Vakbond FNV is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Volgens de bond kan het rapport over Huiscleaning daarbij helpen.

“We zijn hier blij mee", zegt Marije Ottervanger, campagneleider platformwerk bij het FNV "Het is goed dat deze moedige dames deze stappen hebben durven nemen. Want daardoor heeft de inspectie deze analyse uit kunnen voeren. Het kan ons helpen in de Helpling-zaak, maar mogelijk ook bij de andere platforms die met schijn-ZZP'ers werken."