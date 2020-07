Snel nog op vakantie? Bijna niets vrij en een gevulde portemonnee nodig

Vakantiehuisje zoeken met een loep

Het aanbod van vakantiehuisjes op internet is enorm. We bekeken het aanbod van 6 grotere aanbieders, die volgens de eigen sites ruim 8000 huizen in Nederland verhuren. Daar zal voor ons gezin toch nog wel een plekje zijn?

Nou, het valt niet mee. Bij Heerlijke Huisjes, Interhome en Happyhome verschijnt er zelfs geen enkel resultaat in beeld na het invullen van de datum en het aantal personen. Bij de anderen is het niet veel beter.

In totaal zijn er nog 6 'huisjes' om uit te kiezen, waaronder een verbouwd Volkswagenbusje in Holten, een appartement in een Amsterdams grachtenpand voor 3.549 euro en een groepsaccommodatie voor 1 tot 35 personen in het Limburgse Afferden. Prijs: 4.950 euro voor een week. Als we besluiten al vrijdag of zaterdag weg te gaan, komen er nog drie opties bij.

Aanbod vakantiehuizen