Hoe worden coronamaatregelen wél nageleefd? 'Zorg voor rolmodellen'

De afgelopen week is het aantal besmettingen met corona toegenomen doordat mensen zich steeds slechter aan de coronamaatregelen houden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich er weer aan houdt? "Benoem wat mensen wél moeten doen, in plaats van wat verboden is", zegt gedragspsycholoog Suzie Geurtsen.

Regels als voldoende afstand houden worden niet meer goed nageleefd, ziet ook Bas van den Putte, hoogleraar communicatiewetenschap aan de UvA. Hij noemt als reden dat mensen het coronagevaar niet meer zien. "Het virus leek voor het grootste deel verdwenen, dus is de noodzaak je aan de regels te houden ook weg." Minder dreiging Gedragspsycholoog Suzie Geurtsen, van onderzoeksbureau D&B, beaamt dit. Zij noemt mensen gewoontedieren die contact met anderen fijn vinden. "Het doorbreken van zo'n gewoonte vereist motivatie en die komt als het nieuwe gedrag belonend is. Nu is dat voor veel mensen niet zo, omdat we veel minder dreiging ervaren. Elkaar aanraken, het oude gedrag, beloont daarentegen wel." Lees ook: Zorgen over tweede coronagolf nemen toe: 'Mensen zijn maatregelmoe' Sinds 1 juli is ruim 30 procent van de coronabesmettingen bij mensen jonger dan 30 jaar, terwijl dat tussen februari en mei tussen de 10 en 20 procent was. "Jongeren hebben veel meer behoefte aan sociaal contact", zegt Van den Putte. "Daarom houden zij zich vaker niet aan de regels. Zij doen wat nu leuk is en maken zich er niet zo druk om dat ze dat virus eventueel kunnen oplopen." Beïnvloeden door rolmodellen Geurtsen denkt dat jongeren meer sturing nodig hebben en keuzevrijheid moeten krijgen. "Jongeren zijn enorm gevoelig voor rolmodellen. Dus influencers zouden het goede voorbeeld kunnen geven. Zij kunnen jongeren een alternatief bieden voor leuke dingen die ze door de coronacrisis niet kunnen doen." Geurtsen pleit ervoor te benoemen wat mensen wél moeten doen, in plaats van wat verboden is. "Dit motiveert mensen eerder om de maatregelen na te leven." Zij vindt dat de overheid ook een belangrijke rol speelt. Wel waarschuwt zij ervoor mensen te veel verplichtingen op te leggen. "Dit kan weerstand oproepen en zorgt voor minder motivatie." Van den Putte vindt dat de overheid goed moet communiceren over waarom maatregelen belangrijk zijn. "Veel mensen begrijpen dit niet meer goed, omdat veel regels dubbelzinnig zijn. In de kleedkamer moet je anderhalve meter afstand houden, maar in het veld mag iedereen elkaar aanraken." Coronavirus kan nog maanden huishouden: 'Ik voel me oud' Bekijk deze video op RTL XL