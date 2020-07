NVWA te traag: onderzoek naar misstanden slachthuizen gestopt

In Nederland mag een strafrechtelijk onderzoek niet oneindig lang duren. Een verdachte heeft er recht op om binnen een 'redelijke termijn' te horen wat zijn straf is voor wat hij heeft gedaan. In het algemeen is die termijn ongeveer 2 jaar. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de slachthuizen begon in 2018. In dat jaar werd ook een inval gedaan bij een slachthuis in Hoogeveen.

'Hier zijn we niet tevreden over'

Tussen de officier van justitie en de NVWA zijn de afgelopen tijd meerdere gesprekken geweest om de NVWA aan te sporen het onderzoek sneller te doen. Maar zonder resultaat. "Hier zijn we niet tevreden over", zegt de woordvoerder van het OM. "We starten geen onderzoek om met niks te eindigen, want het kost veel tijd en energie."