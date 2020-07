Zorgen over gedrag Kanye West, ook Joyce worstelde met bipolaire stoornis

President Verenigde Staten

Wat betreft de kansen van Kanye West als toekomstige president, vertelt Amerika-correspondent Erik Mouthaan dat het moeilijk inschatten is hoezeer hij het echt meent.

"Kanye is in elk geval erg laat, in sommige staten kan hij misschien niet eens meer op de kieslijst komen, want daarvoor moet je een aantal handtekeningen van aanhangers zien te verzamelen."

Maar, benadrukt Mouthaan: "Als we één ding hebben geleerd in de Amerikaanse politiek, is het om niets uit te sluiten, Trump leek in 2015 ook een kansloze kandidaat."